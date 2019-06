Vigilância da costa é maior investimento da GNR

O “grande investimento” da GNR nos próximos anos na Madeira será na implementação do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), com a instalação de postos de observação de embarcações ao longo da orla marítima. Quem o assumiu foi o comandante regional, coronel António Monteiro, na cerimónia que, ontem, na Praça do Povo, assinalou o 10.º aniversário do Comando...