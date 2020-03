Agnès Vieuxtemps, bisneta do compositor Henri Vieuxtemps (1820-1881), vem à Madeira numa parceria entre Associação que dá continuidade ao legado do compositor e a Orquestra Clássica da Madeira (OCM). Vinha para uma conferência no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira sobre a vida e obra do bisavô e para acompanhar o concerto integrado na digressão comemorativa...