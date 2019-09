Em 2007 nascia, na Vidigueira, o projecto vitivinícola de Ribafreixo, uma propriedade (Herdade do Moinho Branco) com 114 ha dos quais 90 são de vinha. O enólogo escolhido para cumprir a meta de fazer vinhos de excelência foi Paulo Laureano, que tem como grandes ‘aliados’ o microclima desta região alentejana, que nos traz verões quentes e secos, que vão sendo temperados com a brisa...