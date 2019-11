‘Não Voltarei a Ser Fiel’, tema original dos Santos e Pecadores e reinterpretado no mais recente disco do colectivo, tem agora novo ‘videoclip’, que foi gravado no festival Summer Opening deste ano, mais precisamente a 21 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O novo teledisco do ‘single’, que o DIÁRIO apresentou ontem no espaço multimédia da plataforma digital www.dnoticias.pt,...