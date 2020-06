Um dado que se destaca no âmbito do Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional (DDN) é o estudo realizado anualmente, desde 2015, pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD): entre 2015 e 2019 assistiu-se na Madeira a um crescimento dos jogos de apostas online maior do que as restantes regiões.

O estudo realizado junto dos...