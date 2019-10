Vice-presidente julgado por desobediência

O vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rafael Sousa (CDS), e a sua mulher são acusados da prática de três crimes de desobediência qualificada num processo que tem julgamento marcado para a manhã de 11 de Dezembro, no tribunal da Ponta do Sol.

O caso está relacionado com a disputa que o autarca mantém com uns primos da esposa relacionada com a utilização de um poço...