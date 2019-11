Viagem de reflexão e sobrevivência de McConaughey

Há cinema hoje na Ponta do Sol com a exibição no Centro Cultural John Dos Passos do filme ‘Sea of Trees’, em português ‘O Mar de Árvores’, do realizador Gus van Sant, um drama com Matthew McConaughey, Ken Watanabe e Naomi Watts. A história é a de um homem que pretende acabar com a sua vida e nesse momento descobre uma nova vida através de um outro homem.

