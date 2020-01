Estreia no dia 16 o espectáculo ‘A Cortina de Soler’, que fica em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias até 19, uma forma de celebrar os 130 anos desta casa e o arquitecto que a idealizou. Marcela Costa, autora da dramaturgia do concerto encenado, levantou um pouco a cortina sobre esta produção, com direcção artística de Norberto Gonçalves da Cruz.

‘A Cortina de Soller’ é um espectáculo...