O encerramento da via expresso entre a rotunda da Tabua e a rotunda da Ponta do Sol, que vai acontecer entre esta segunda-feira e o dia 23 de Janeiro, está a gerar grande descontentamento junto dos empresários do Lugar de Baixo, que vão ficar sem movimento entre as 9h30 e as 18 horas, período durante o qual estará o percurso encerrado. Em causa está a limpeza da escarpa sobranceira...