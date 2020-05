Conhecido o calendário de jogos das 10 jornadas que faltam para encerrar a I Liga de futebol, o mesmo foi favorável ao Marítimo no que concerne aos jogos em casa e menos agradável no que concerne aos jogos a realizar fora da ilha. À excepção do jogo com o Santa Clara, marcado para a Cidade do Futebol (19h15), todos os restantes quatro jogos iniciar-se-ão sempre depois das 21 horas,...