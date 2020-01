O Marítimo recebe amanhã o AMSAC e pretende manter o ciclo positivo que atravessa. A equipa madeirense venceu os dois últimos jogos para o campeonato e ocupa actualmente o 3.º lugar, com 20 pontos. O jogo de amanhã, no pavilhão dos verde-rubros, em Santo António, assume considerável dose de importância, já que do outro lado estará também um candidato à subida. O AMSAC é 4.º classificado,...