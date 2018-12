O golo de Érica Costa foi insuficiente para evitar a derrota do Marítimo, ontem, na visita ao Estoril. Em jogo da 9.ª jornada da Liga Feminina de futebol, a equipa verde-rubra foi derrotada por 3-1, mas ainda apresentou alguns bons momentos, denotando a evolução da equipa em época de estreia no principal escalão do futebol feminino português.

Tendo pela frente o 3.º classificado...