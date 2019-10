Afinal, o debate em torno das verbas para a promoção do destino Madeira é novo? Não, não é. O dossier já tem ‘barbas brancas’. Mas se não é, porque retomamos o assunto? Normalmente, a discussão surge quando à ‘baila’ está a elaboração do Orçamento Regional ou ressalta no interior de algum fórum sobre o sector ou sempre que acontecem constrangimentos que colocam o motor da economia...