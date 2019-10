O ‘Verão’ chega a ‘preto e branco, hoje, aos cinemas NOS Forum Madeira, no âmbito do projecto ‘Screenings Funchal’. A sessão, que tem início marcado para as 21 horas, vai dar a conhecer um filme russo que conta a vida da lenda do rock soviético Viktor Tsoi.

No fundo, os espectadores ficam a conhecer o seu percurso, como, no início, foi abraçado por outro músico da cena cultural de...