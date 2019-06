“Ver uma coisa destas a ganhar corpo é quase mágico”

Carolina Caldeira tem 34 anos, é natural do Funchal, é a autora do texto ‘O Gigante’ que serve de base ao espectáculo ‘600 Anos, 600 Músicos’, a apresentar sexta-feira às 21h30 no Estádio dos Barreiros, um espectáculo gratuito, mas sujeito a levantamento de bilhete.

Formada em Ciências da Educação – Pedagogia, é empresária, dona de uma casa de chá. Segue o lema ‘Nunca digas que não...