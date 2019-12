Vento forte motiva avisos e constrangimentos

O aviso de vento forte previsto para o Arquipélago da Madeira foi elevado para laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, estando previstas rajadas até aos 130 km/h nas regiões montanhosas. As condições meteorológicas têm causado constrangimentos no Aeroporto da Madeira. Entre a tarde de ontem e as 21 horas de ontem, pelo menos 12 voos foram cancelados.

Rajadas até 108...