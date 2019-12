Vento forte adia férias, trabalhos e regressos a casa

Encarnação do Carmo vive em Lisboa. Há três dias juntou a família do continente e da Bélgica e veio à Madeira fazer uma surpresa à irmã no seu aniversário, mas a estadia acabou por durar mais do que o previsto. Tal como milhares de pessoas, Encarnação não conseguiu viajar para Lisboa na manhã de ontem e acabou retida no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo devido ao vento forte...