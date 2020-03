Vento forte com rajadas de até 80 km/h a partir de hoje, além de fazer crescer a ondulação marítima, poderá também implicar constrangimentos no movimento aéreo para a Madeira. De resto, nuvens e pouca precipitação é o que reserva a previsão geral quanto ao estado do tempo para a Madeira até próximo fim-de-semana.

Tempo que continuará “condicionado pela presença persistente do Anticiclone...