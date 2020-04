É Sexta-feira Santa. Faltam poucos minutos para as 11 horas da manhã. Em toda a Vila da Ribeira Brava, nem uma dezena de pessoas na rua. Quase todas ‘concentradas’ no mesmo local. A maioria, cinco, estão no exterior do supermercado defronte à estação de serviço deserta. Aguardam que outros clientes saiam do pequeno estabelecimento para poderem entrar. A poucas dezenas de metros,...