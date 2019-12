O Nacional somou ontem uma importante e vitória no Estoril, num jogo onde, valha a verdade, foi feliz, embora acabando premiado pelo pragmatismo do seu futebol e pela eficácia no momento da finalização. Foi o quarto triunfo consecutivo da equipa treinada por Luís Freire, com a particularidade de ser o terceiro sobre um adversário directo na luta pela subida de divisão, o que lhe...