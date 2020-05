Tal como tem acontecido um pouco por todo o lado, a pandemia da covid-19 trocou as voltas aos projectos de Sandra Vieira que preparava a expansão da sua marca nos mercados internacionais, devendo avançar somente no final deste ano. É esta a convicção da designer, esperando que as coisas voltem ao normal ainda no decorrer de 2020.

Mesmo assim, Sandra Vieira garante ao DIÁRIO que não...