O Santo Amaro é a festa que habitualmente encerra as festas de Natal e Fim de Ano. É o ‘varrer dos armários’, em que se desmancham os presépios e as famílias e amigos se juntam para partilhar as últimas iguarias da Festa, os licores, as broas, os bolos. Em Santa Cruz é tradição que a data seja festejada a preceito, desta feita com um programa variado, que arranca no dia 10 de Janeiro....