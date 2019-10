Prepare-se para dias mais quentes e secos. Sem chuva na previsão, pelo menos até sábado, este final de Outubro promete continuar a fazer lembrar o Verão - que teoricamente já lá vai, mas na prática parece ainda bem presente. Tudo porque as previsões do estado do tempo na Madeira para os próximos dias apontam para temperaturas máximas superiores a 25 ºC, e mínimas acima dos 20 ºC....