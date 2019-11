‘Velocidade de Escape’ perpetuada em catálogo

Depois da exposição, o catálogo. Duarte Encarnação transformou ‘Velocidade de Escape’ num livro que apresenta ao público na próxima quinta-feira, pelas 10h30 na Sala do Senado da Universidade da Madeira. Logo depois, pelas 11h15 tem lugar no mesmo espaço a conferência subordinada ao tema ‘A profissionalização do artista e a aplicação de boas práticas’, com Adonay Bermúdez.

