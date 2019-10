Onze velejadores da Madeira, em representação do Iate Clube de Santa Cruz e da Associação Náutica da Madeira, estão a participar desde ontem, em Viana do Castelo, na Semana do Atlântico - VI Troféu Cidade Viana do Castelo – Meeting Internacional de Optimist.

A Associação Náutica faz-se representar pelos velejadores João Rosa, Júlia Cardoso, Manuel Diniz, Rafael Aguiar, Salvador...