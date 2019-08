A jovem selecção portuguesa estreou-se ontem no Campeonato da Europa de Equipas de Vela, da classe Optimist, que se está a realizar em Lado di Ledro, na cidade italiana de Tentrino.

Fazendo parte das 16 nações presentes no campeonato, a equipa lusa, que conta com a madeirense Júlia Cardoso, atleta do Clube Naval do Funchal, veio a conquistar uma vitória frente à selecção turca, apesar...