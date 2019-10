É já este sábado que se realiza o ‘Arraial Pride 2019’, no Jardim Municipal. À semelhança do que aconteceu nas edições anteriores, muitos são os artistas que irão animar este evento que acontece após a ‘3.ª Marcha do Orgulho LGBTI+’.

Comecemos por Carlos Costa, Leopold e Tiago Braga. No caso de Carlos Costa, este artista madeirense foi o primeiro a ser confirmado pela Comissão Organizadora...