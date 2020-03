Vários artistas actuam no ‘HomeStage Festival’

Mais de 80 músicos e actores, de vários países, incluindo Portugal, actuam, de casa para o mundo, a partir de sexta-feira, no âmbito do ‘HomeStage Festival’, que tem como objectivo chamar a atenção para a precariedade no sector dos espectáculos.

De acordo com a organização, o festival, que decorre entre sexta-feira e 1 de Abril, conta com “mais de 60 nomes alinhados, representando 11 nacionalidades”, que irão actuar em “’streaming’ a partir de seis países, nas áreas de música e teatro”.

Os concertos, que terão uma duração máxima de meia hora, iniciam-se às 16 horas de sexta-feira, com o músico Bruno Pato. As actuações irão suceder-se de meia em meia hora, até às 22h30, hora em que começará a última, do músico Sebastião Antunes.

Grame Pullyen, Daniel Schvetz, Joana Figueira, Monáxi, Najla Shami, Miguel Calhaz, Pedro Diogo, Casuar, Carlos Clara Gomes e Luiz Caracol, Carlos Alberto Moniz, Rua Direita, Manuel Linhares são alguns dos artistas participantes.

Ao longo dos seis dias do festival, “serão incentivados os donativos voluntários e directos a cada artista, ou a causas escolhidas [por eles], através de MBWay, PayPal ou IBAN”. S.S.G.