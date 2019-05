Várias gerações marcam os 600 anos da Descoberta

O que começou por ser, no início dos anos 90, um espectáculo gímnico de grandes superfícies, dirigido aos alunos da Madeira, transformou-se nos últimos anos num espectáculo verdadeiramente inclusivo, que envolve várias gerações.

Sim! Estamos a falar de mais uma grande cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar, que tem lugar esta noite no Estádio do Marítimo. Este evento...