Varadouro do Paul terá dois guinchos

Ainda este ano estarão concluída as obras de reabilitação do Varadouro do Paul do Mar, investimento do Governo Regional que “ronda os 242 mil euros” e que ontem foi visitado pelo secretário regional de Mar e Pescas (SRMar), Teófilo Cunha.

Além da recuperação do varadouro, que inclui a colocação de “um novo travejamento”, a empreitada envolve outros melhoramentos nas infra-estruturas...