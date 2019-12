Depois do triunfo diante do Farense, o Nacional voltou a bater um concorrente directo na luta pela subida, nomeadamente o Estoril. A equipa orientada por Luís Freire vai terminar a primeira volta da II Liga com vantagem nos confrontos directos com a maioria dos adversários que têm o mesmo objectivo.

Os empates caseiros diante de Mafra e Varzim, 0-0 e 1-1 respectivamente, são as notas...