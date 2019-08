Vandalismo frequente na promenade do Lido

Os actos de vandalismo no passeio marítimo do Funchal, nomeadamente na promenade do Lido, percurso entre Câmara de Lobos e o Funchal, são recorrentes, mas neste último ano têm ocorrido com maior frequência. Uma imagem negativa que marca uma das zonas mais procurada pelos turistas.

A administração da Frente MarFunchal, empresa que gere os espaços que são frequentemente vandalizados,...