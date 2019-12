Rimas impactantes, letras incómodas e mensagens fortes contra os poderes instalados, algumas vezes envoltas em polémica. São assim as canções com o selo de Keidje Torres Lima, mais conhecido artisticamente por Valete, ele que é um dos nomes cimeiros do rap e hip-hop em Portugal.

Este rapper português, de origem santomense, é a nova confirmação no cartaz do Summer Opening 2020, festival...