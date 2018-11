Sete alunos finalistas do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação, o curso de teatro do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), integram desde a tarde de ontem a oficina de criação com os actores Andresa Soares, Bruno Humberto e João Ferro Martins, da Máquina Agradável, para a criação do espectáculo ‘Vala Comum’, a apresentar no dia 23...