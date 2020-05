As igrejas da Madeira já estão a preparar-se para reabrir portas à comunidade, mas o desconfinamento traz regras mais apertadas de acordo com as recomendações de protecção face ao risco de transmissão da Covid-19. Será obrigatório o uso de máscaras, a ocupação do espaço terá de garantir o distanciamento social exigido e haverá postos de desinfecção das mãos e de controlo da lotação...