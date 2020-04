A urgência do centro de saúde de Câmara de Lobos vai ser garantida, essencialmente, com médicos e enfermeiros da freguesia, ainda que não exclusivamente. Durante a existência da cerca sanitária, para já prevista para durar 15 dias, a urgência do centro de saúde está a ser transformada numa espécie de pequena urgência hospitalar, um conceito semelhante ao que existe no Porto Santo....