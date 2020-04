O ataque pirata a um navio de bandeira portuguesa e registado do MAR, ou seja ostentando o nome ‘Madeira’ no casco, que está em curso desde domingo à noite ao largo da costa do Benim, no Golfo da Guiné, costa ocidental africana, veio colocar uma vez mais a necessidade do Governo Português despachar, regulamentando., a permissão de uso de guardas armados a bordo, cuja lei foi aprovada...