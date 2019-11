A Madeira foi escolhida como palco do XI Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM), que reuniu investigadores, profissionais e estudantes de Ciências da Comunicação. O congresso terminou ena última semana, no Colégio dos Jesuítas. Foi sobre este encontro que Joaquim Paulo Serra conversou com o DIÁRIO.

O tema deste ano é ‘Comunicação, Turismo e Cultura’....