United Photo Press em livro e colectiva

São 39 as fotografias integradas na exposição ‘United Photo Press - 29Y’, para ver até ao dia 28 de Setembro no Museu de Electricidade da Madeira – Casa da Luz. A inauguração é no dia 6 pelas 18 horas, e coincide com a apresentação do livro ‘28 Anos de Artistas Criativos da United Photo Press e a celebração dos 29 anos, 1990.2019’.

Nos quase quarenta trabalhos apresentados neste...