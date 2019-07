“Mobilização de todos os militantes e reafirmar a nossa vontade, trabalho e convicção nas vitórias que temos pela frente”, prometeu o secretário-geral do PSD-M, ontem, na apresentação da Festa do Chão da Lagoa que este ano acontece no próximo dia 28.

“Uma festa que é do PSD, mas também de toda a Madeira e Porto Santo”, afirmou José Prada.

O PSD pretende reunir o maior número de militantes...