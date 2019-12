Em comunicado, emitido ontem o Clube de Futebol União da Madeira, Futebol, SAD, repudiou “o comportamento do anterior Presidente do Conselho de Administração, que, num acto de mera vingança pessoal e desconsiderando o direito constitucional à habitação, despeja unilateralmente quatro jogadores na véspera de um jogo crucial para o desempenho da equipa sénior”. No mesmo comunicado,...