O futebol sénior do União regressa hoje ao Liceu, palco do qual guarda as melhores recordações no passado recente. Os azuis-e-amarelos defrontam hoje o Vizela, às 16 horas, no Campo Adelino Rodrigues, em jogo a contar para a 12.ª jornada da série A do Campeonato de Portugal.

Esta foi uma das primeiras decisões do novo conselho de administração da SAD do União, no sentido de contar...