União pediu ao Governo a cedência definitiva do complexo da R.ª Brava

O Clube Futebol União enviou uma carta ao presidente do Governo Regional da Madeira a requerer “ao abrigo e nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de Abril, a cessão gratuita a título definitivo, para fins de interesse público, do prédio denominado ‘Centro Desportivo da Madeira’, situado no Sítio da Meia Légua, no vale da Ribeira Brava, com cerca de 60 mil...