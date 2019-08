Agostinho Rafael Carvalho nasceu a 24 de Outubro de 1943 no Sítio da Cruz da Guarda, no Porto da Cruz. Foi ordenado padre a 10 de Agosto de 1969, nesta freguesia. Ontem celebrou as bodas de ouro do sacerdócio com o irmão, D. José Ornelas Carvalho, bispo de Setúbal.

Hoje com 75 anos, entrou para o Seminário aos 14, foi ordenado aos 25. A Igreja de São Pedro foi a sua primeira casa....