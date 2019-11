O Flamengo acaba de conquistar a Libertadores, enquanto o União procura resistir a uma das mais graves crises da sua história. Mas os destinos destes dois emblemas já se cruzaram. E com vitória madeirense. Nas décadas de 80 e 90 o Torneio Autonomia contou com equipas de renome internacional. No Verão, normalmente numa semana de Julho ou Agosto, os três principais clubes da Região...