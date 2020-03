O União da Madeira somou o sexto jogo consecutivo sem vencer. Há mais de um mês que os azuis e amarelos não sentem o sabor da vitória. O último triunfo foi conquistado a 25 de Janeiro, no campo do Merelinense, culminando um ciclo de ‘ouro’, com seis vitórias seguidas. Desde então, os madeirenses registam quatro derrotas e dois empates.

Ontem, no campo do sétimo classificado o União...