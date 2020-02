Verdadeiro balde de água fria para o União, que deixou escapar um ponto nos últimos instantes do jogo com o Mirandela. Os azuis-e-amarelos perderam por 2-1, naquela que foi a segunda derrota consecutiva do União.

A equipa orientada por Fábio Pereira marcou primeiro, por Lessinho, na transformação de uma grande penalidade. Estavam decorridos 61 minutos de jogo. Mas o Mirandela respondeu...