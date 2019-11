UNESCO e as Alterações Climáticas dão mote para concurso regional

Está já em andamento a 5.ª edição do Concurso Escolar GEA Terra Mãe, que tem como mote ‘Territórios da UNESCO e as Alterações Climáticas: Desafios e Soluções’. Trata-se de um programa orientado para a vertente geológica do património natural.

Como sublinha ao DIÁRIO, a Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, “este concurso deve ser encarado como...