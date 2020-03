O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), criado em 1985, é a plataforma representativa das organizações de juventude de âmbito nacional, abrangendo as mais diversas expressões do associativismo juvenil. Desde o mês passado, conta com uma voz madeirense nos seus órgãos sociais. Beatriz Camacho, 28 anos, tomou posse como vogal da direcção do CNJ, a 17 de Fevereiro.

Ao DIÁRIO, a jovem...