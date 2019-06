Uma ‘ponte’ cultural a ligar dois arquipélagos atlânticos

Madeira e Cabo verde tiveram, pela primeira vez, uma cimeira onde se falou sobretudo de intercâmbio cultural e das potencialidades que ambos os arquipélagos têm para que as indústrias criativas tenham, efectivamente, ganhos para quem as produz. No fundo, com a chancela dos dois governantes máximos, o Primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, e o Presidente do Governo...